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Süleyman Soylu: Onun yaptığı ilk iş belediye logosunu LGBT logosuna çevirmek oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'li adayı sert dille eleştirerek "İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde ilk yaptığı işlerden birisi Belediyenin logosunu, LGBT logosuna döndürmek oldu" dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 23:38
Süleyman Soylu: Onun yaptığı ilk iş belediye logosunu LGBT logosuna çevirmek oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim İstanbul'da ne işim var biliyor musunuz? İstanbul'a, Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK'nın sızma girişimini görüyor ve bunu engellemek için de bir aydır gece gündüz İstanbul'daki bütün hemşehrilerimize bunu anlatmaya çalışıyorum." dedi.

Soylu, Sultangazi'de Siirt Vakfı ve İkizbağlar Köyü Derneği programına katıldı.

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Türkiye güçlü durabildiği zaman dünyada yapılan haksızlıklara itiraz edebildiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti: "Bu coğrafyada bizim en büyük sıkıntımız güçsüzlüktür, zayıflıktır. Bizi yıllardan beri güçsüzlüğe düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 80 öncesinde bu ülkede yüzde 250 devalüasyon yaparak, bir gecede bu ülkeyi zayıflattılar. 28 Şubat öncesinde aynısını yaptılar, yüzde 200-250 devalüasyonla Türk parasının kıymetini kaybettirmeye ve bu ülkedeki insanları 'Acaba biz yarın ne yapacağız?' diye endişeye sevk ettiler. Terörle, anarşiyle bizi birbirimize düşürerek, Türk, Kürt, Arap her birimizin zenginliğini bu ülkede bizim bir derdimiz olarak masaya koyup bizi lime lime etmek istediler. Güçlü, zengin olmayalım istediler. Tam 7-8 yıldır bu ülkeye aynısını yapmaya çalışıyorlar. 2 yıldır ekonomik olarak bize saldırıyorlar. Bu saldırı Amerika merkezli bir saldırı. İstiyorlar ki Türkiye, kendi başına karar veremesin, ayakları üzerinde yükselmesin, etrafındaki coğrafyayla ilgilenmesin. Bizim iddiamız sadece Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek değil, iddiamız net ve açıktır, dünyaya, Amerika'ya, Avrupa'ya rağmen Allah da millet de güç verecek etrafımızdaki coğrafyayı gül bahçesine çevireceğiz."

'Bugün bir tehdit, tehlike görüyorum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra İsmetpaşa Mahallesi'nde Çamlıdereliler Derneği Buluşması'na katılarak, burada bir konuşma yaptı.

31 Mart'ta İstanbul'da seçimleri kaybetmediklerini belirten Soylu, "Sandıkların ancak yüzde 10'unu açtırabildik, fark 29 binden 13 bine düştü. Biz yüzde 90'ını açtırmak istedik. Hem CHP itiraz etti, aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurulu açılmasına müsaade etmedi. İşte 2-3 gündür televizyonlarda takip ediyorsunuz. Nasıl abidik gubidik yaptıkları, nasıl il seçim kurullarına giderek baskı yaptıkları, nasıl o kararları aldıkları milletimizin bugün gözünün önünde cereyan etmektedir." diye konuştu.

Soylu, İstanbul'da olduğunu ancak görevini ihmal etmediğini dile getirerek, vatandaşlara şöyle seslendi: "Bugün bir tehdit, tehlike görüyorum. Doğu ve güneydoğuyu huzura, sükuna kavuşturan Türkiye'de, eğer İstanbul'da başka bir işin başlangıcı olursa bunun vebalini ödeyemeyiz. Bana 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diye soracağına, birileriyle iş birliği yapmaktan vazgeçsinler. Benim İstanbul'da ne işim var biliyor musunuz? İstanbul'a, Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK'nın sızma girişimini görüyor ve bunu engellemek için de 1 aydır gece gündüz İstanbul'daki bütün hemşehrilerimize bunu anlatmaya çalışıyorum. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığına geldiğinde ilk yaptığı işlerden birisi ne biliyor musunuz? Belediyenin logosunu, LGBT'nin logosuna döndürmek. Kimlerle karşı karşıya olduğumuzu, memleketimizi nereye götürmek istediklerini, nasıl bir sürece doğru yöneltmek istediklerini anlatmak için bunları ifade ediyorum."

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 23:38
  1. Siirt
  2. İstanbul
  3. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • ihsanihsan2 sa önce
    hakikaten bu ekrem rezalet
  • yazmıyorumyazmıyorum2 sa önce
    lbgtci rum itinin demokrasi anlayışıdır lbgt cilik lbgt cilere hayat hakkı tanımak insanlık için büyük bir tehlikedir ALAH BÖYLE DÜŞÜNEN ZALİMLERİ KAHRETSİN
  • FerhatFerhat3 sa önce
    Soylu gerçekçi ol İstanbul sözleşmesini onaylayarak Türk aile ve toplum yapısını çökerten kim oldu. AB reform gurubun içinde olan ve AB nin seyisligini yapanlar kim? Tabiki siz ve sizin gibi din bezirganlari. Bunları yaparken dini kullanarak lgbt ve feminizmi tesvikleyende sizsiniz. Evet CHP din düşmanı bir parti adamlar delikanlı gibi söylüyor. Peki siz nesininz necisiniz kime hizmet ediyorsunuz? Hem Allah diyorsunuz hemde sapkınlıklar onay veriyorsunuz. Sizin kim olduhunuz apaçık belli fakat bunu sefihler anlamak istemiyor. Siz hepiniz bozuk düzenin ürünleri Diniz.
  • mehmet ziganamehmet zigana5 sa önce
    Yorumumu seçim gününe saklıyorum :)
  • Abdullah MuratAbdullah Murat6 sa önce
    Bu büyük suçtur bu büyük ahlaksızlıktır ve bunun cezasıda vardı ama ahlaklı olana yani dini İSLAM olana. İSLAMDA buna sessiz kalanda helak olur Kuranda bu şekildedir
  • MhsMhs9 sa önce
    Sayın soylu. Seni seviyoruz. Ancak lütfen bir haftaya kadar Binali Yıldırım dan başka kimse konuşmasın. Bu seçim onun seçimi
  • Vanli mehmetVanli mehmet10 sa önce
    Yolun açık olsu yigitm pkk lılrın anası s.... hdp lilerin belini kırdın chp nin kuyrugunyapıştılar sonunda ama kurtulamazlar çünkü onlarda ahmak siyasetciler var.
  • AliAli11 sa önce
    Soylunun hangi dediği akıl mantık dahilinde? Daha geçen gün suriyeliler 15 temmuzda ülkeyi kurtardı demedi mi? Bu adamı da davutoğlu arınç gibi kızağa alma zamanı geldi.

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