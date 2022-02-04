Süleyman Soylu net konuştu "Bu mucizeyi biz gerçekleştireceğiz"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, hedefin, gelecek nesillere alt yapısı güçlü, yarına umutla bakabilen, dünyanın büyük ülkeleriyle rekabet edebilen bir Türkiye bırakmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin daha ileri noktalara ulaştığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada yer alanlara da umut olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'nin bambaşka bir yolculuğa gittiğine işaret etti.

Türkiye'nin kendi değerlerini kaybetmemek için çaba sarf eden bir ülke olduğunu dile getiren Soylu, önceki dönemlerde sanayi adımları atıldığında Türkiye'nin ekonomik ve Batı sıkıştırmalarıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Soylu, dünyanın en büyük barajlarını yaparak dünyaya meydan okuyan bir ülke konumuna gelindiğinin altını çizdi.

İlk yerli otomobili ve uçağı yapma girişiminin Batı'dan destek görmediğini ve engellendiğini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Şehir hastanelerimiz yapıldı eleştirildi, dünyanın en büyük havalimanını yapıyor olmamız eleştirildi, hatta uluslararası tehdit konusu oldu. Bu ülkenin Gezi olaylarında faizi 4-4,5 puandı. Gezi olaylarında çıkarılanların talebi ekonomik taleplerdi, siyasi talepler değildi. Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, zenginleşmesini, alt yapısının tahkim edilmesini engellemek için daha iyi bir noktaya gelmemizi engellemek için ortaya konulan taleplerdi. Onlar da bu memleketin insanlarıydı ama kendi milletine, tarihine, değerlerine inanmayan, öz güvenini kaybetmiş bir anlayışın sahipleriydi. Yine bizim insanlarımız, yine onlarla beraber adım atmalıyız. Onları da kendi ülkelerine ve milletlerine güvenmeye hep beraber alıştırmalıyız. Bir sorumluluğumuz da budur."

"Bu mucizeyi biz gerçekleştireceğiz"

Hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, Batı'nın Türkiye'yi yolundan döndürebilmek için bütün tezgahları ortaya koyduğunu bildirdi.

Türkiye'nin model ülke olmasından rahatsızlık duyulduğunu vurgulayan Süleyman Soylu, yerli otomobil, yerli uçak projelerine dudak büküldüğünü, insansız hava aracı teknolojisinde gelinen noktanın da görmezden gelindiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Doğudaki havalimanı, baraj inşaatlarımıza, yol şantiyelerimize saldıran, mühendislerimizi, işçilerimizi katleden PKK bu eylemlerden dolayı Batı'dan asla tepki görmemiştir. Silah ve para destekleri bir an olsun kesilmedi. Acaba hangi ülkenin istihbaratı son yaptığımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonu PYD'ye bildirmiş olsun? Hangi ülkenin istihbaratı? Türkiye, etrafındaki şer cepheye rağmen büyük bir mucizeyi gerçekleştirmektedir. Bu mucizeyi biz gerçekleştireceğiz, Allah nasip edecek. Üzerimizde bir tek vesayet kalmıştır o da ekonomik vesayettir. Bütün vesayetleri, kimliğimize, değerlerimize, demokrasimize, siyasetimize, sistemimize yönelik bütün vesayetleri tek tek ortadan kaldıran bir başarının içerisindeyiz. Ekonomik vesayeti de silmek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkeye nasip olacaktır."

"Batı'nın eziyeti altındaki milletlere umut oluruz"

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenleri soğukta ölüme terk etmesine de değinen Soylu, bunun, yaşananlara ses çıkarmaya Batı'nın uyguladığı sistemin, fikir dünyasının nasıl olduğunu gösterdiğini söyledi.

Avrupa'nın yönsüz ve lidersiz kaldığını ifade eden Soylu, ABD'nin tüm işleri eline ve yüzüne bulaştırdığını dile getirerek, "Biraz daha sıkar, biraz daha güçlü çalışır, çok ciddi gayret ortaya koyarsak Karlofça ile üzerimize örtülmeye çalışılan o tülü hep beraber atar ve yıllardan beri Batı'nın eziyeti altındaki milletlere de büyük umut oluruz." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Piyade Er Tarık Tercan'ın Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olmasına neden olan anlayışın da Orta Doğu'yu silah pazarı ve terörü araç olarak gören anlayış olduğunu belirtti.

Üretim alanında yapılanları da anlatan Soylu, Orta Anadolu'nun üretim merkezi olacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç merak etmeyin, tarihimizde olmadığımız kadar güçlü bir dönemdeyiz. Alt yapımızın en güçlü olduğu dönemdeyiz. Batı'nın 'biz ne yapacağız' diye kendi kafası karıncalanırken hedefi ve istikameti belli olan bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.