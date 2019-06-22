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Süleyman Soylu Karadenizli Sporcular Derneğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy’de Karadenizli Sporcular Derneği’ni ziyaret etti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 20:36
Süleyman Soylu Karadenizli Sporcular Derneğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy’de Karadenizli Sporcular Derneği’ni ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu, “Gezi olayları 80 öncesinde, 28 Şubat öncesinde olsaydı hükümet yerle yeksan olurdu” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Kadıköy’de Karadenizli Sporcular Derneği’ni ziyaret etti. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, “Geçmişte ortak aklı geliştirmenin önemi muhakkak vardır. Ama biz eski Türkiye değiliz, biraz daha güçlüyüz. Bugün kaybedebileceklerimiz daha fazla, vazgeçmek zorunda olduklarımız daha fazla. Onun için ortak aklı daha fazla geliştirebilmek durumundayız. Öncelikle Türkiye’de elbetteki yol dönümlerinden geçmek durumundayız. Çünkü yükseliyoruz. Yükselmenin her zaman maliyeti var. Dikkat ederseniz büyümek değil, yükselme diyorum. Büyümek başka bir şey. Ama yükselmek kompozitodur. Yükselmek için bir taraftan eğitiminizi bir noktaya getirmek durumundasınız. Hayat boyu eğitimi zihniyet olarak kabul etmek zorundasınız.


Benim şöyle bir tanımlamam var, Anadolu’yu İstanbul’u dünya haritasından çıkartın, Batı’yı batı olarak, Doğu’yu doğu olarak tanımlayamazsınız. Doğu dünyasına da batı dünyasına da kıymetini veren bizim coğrafyamızdır. Çünkü burası alelade bir geçiş ülkesi değildir. Burası büyük bir medeniyet” dedi.


Ayrıca Bakan Soylu, “Gezi olayları 80 öncesinde, 28 Şubat öncesinde olsaydı hükümet yerle yeksan olurdu. Şu anda Körfez ülkelerine Amerika çöktü mü çökmedi mi? Venezuela’yı çökmek istemiyor mu? Aynen mafyavari ‘bana şunu vereceksin vermezsen seni rahat ettirmem’ diyor. Türkiye’de 28 Şubat’ta yaptığı ve 80’de yaptığı ‘benim haracımı ver’ diyor. Ya IMF’ye bağı olacaksın ya da devalüasyon yapacaksın rahatlayacak kendine gelecek, haracımı vereceksin sonra da istediği zaman seni koltuğundan edecek, altını zayıflatacak bir ekonomik kriz oluşturacak. 15 Temmuz’da da aynısını yaptı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 20:36
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