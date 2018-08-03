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Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 100 günlük eylem planı toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ekonomi Bakanı Berat Albayrak birbirlerine yaptıkları şaka ile adeta düşman çatlattı.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:47

Dün Fatih Portakal yönetimindeki Fox TV'de yayınlanan ana haber bülteninde Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında yaşanan anı "birbirlerine omuz attılar" diyerek "kavga var" algısı oluşturmaya çalışmışlardı.

Bugün Beştepe Başkanlık Külliyesi'nde düzenlenen 100 günlük eylem planı toplantısında iki bakan haklarında çıkan haberlere karşı adeta nazire yaparak düşman çatlattı: İki bakan birbirlerine omuz attı.

ARKADAŞÇA OMUZLAŞTILAR

Sosyal medyada Fox TV'nin yaptığı haberi kabinede kavga var algısıyla yayan ve kriz tellallığı yapan trollere en iyi cevap yine bakanların kendisinden geldi. Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını anlatacağı program öncesinde sahneye çıkan bakanlar Erdoğan'ı beklerken İçişleri Bakanı Soylu ile Ekonomi Bakanı Albayrak birbirleriyle şakalaştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:47
  1. Berat Albayrak
  2. Süleyman Soylu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Fatih Portakal

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  • AdilAdil11 dk önce
    Aman kardeşler fitneye yol vermeyin
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