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Süleyman Soylu: HDP ile PKK arasındaki ilişki muğlak değil mutlaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti de Milliyetçi Hareket Partisi de daha önce defalarca yerel seçime girdi, böyle bir ittifak kurma gereği duymadık. Ama bu sefer karşımızda PKK'yı belediyelere ortak etmek isteyen bir yapı var. Kusura bakmayın, biz buna tepkisiz kalamayız." dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:20
Süleyman Soylu: HDP ile PKK arasındaki ilişki muğlak değil mutlaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti de Milliyetçi Hareket Partisi de daha önce defalarca yerel seçime girdi, böyle bir ittifak kurma gereği duymadık. Ama bu sefer karşımızda PKK'yı belediyelere ortak etmek isteyen bir yapı var. Kusura bakmayın, biz buna tepkisiz kalamayız." dedi.

Pursaklar ilçesindeki bir düğün salonunda şehit ve gazi aileleri ile engellilerle yemekte bir araya gelen Soylu, buradaki konuşmasında, farklı illere yaptığı ziyaretler nedeniyle bazı kesimlerin "İçişleri Bakanı niye meydan meydan geziyor, salon salon geziyor, niye bir şeyler söylüyor?" diye eleştirilerde bulunduğunu anımsattı.

Memleket derdi olduğu için böyle gezdiğini ve konuştuğunu belirten Soylu, "Biz bugün beka meselesi diyoruz bize 'Hayır' diyorlar. Peki CHP'nin HDP ile bu kadar kol kola girmesinin bir adı yok mu? DHKP-C'ye olan sevgisinin bir adı yok mu? Yahu arkadaş,  Allah'ını seversen terörist kollamak sana mı kaldı? Bombacıyı, katili hapishanede ziyaret etmek sana mı kaldı? Cenazesinde ağlamak sana mı kaldı?" diye konuştu.

"Gezme işini eksik yaptığı için vatandaşlardan kendisini affetmesini" isteyen Soylu, aslında meydan meydan, salon salon değil, ev ev, dükkan dükkan gezerek ortada "büyük bir tezgahın" olduğunu anlatması gerektiğini söyledi. Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti de Milliyetçi Hareket Partisi de daha önce defalarca yerel seçime girdi, böyle bir ittifak kurma gereği duymadık. Ama bu sefer karşımızda PKK'yı belediyelere ortak etmek isteyen bir yapı var. Kusura bakmayın, biz buna tepkisiz kalamayız. Şu anda bizim evlatlarımız, 5 metre karda, eksi 30 derecede terörist peşinde koşarken biz burada Kandil'in adamlarının belediyelere sızmasına sessiz kalamayız."

HDP ile PKK arasındaki ilişkinin muğlak değil mutlak olduğunu vurgulayan Soylu, bunu seçim kampanyasının son saniyesine kadar bıkmadan, usanmadan söyleyeceklerini bildirdi.

Soylu, HDP'nin Millet İttifakı'na şu ana kadar 299 meclis üyesi adayıyla destek verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Diyelim ki bunlar belediye meclis üyesi olarak geldiler Ankara Büyükşehir Belediyesine oturdular. Bakın tezgahın nasıl olduğunu anlatacağım size. Ne olacak biliyor musunuz? Şu TBMM'de duyduğunuz zaman tahammül edemediğiniz çıkıntılıkları yapacaklar. Büyükşehir belediye meclisleri öyle bildiğiniz meclisler gibi değildir, genel meclislerdir. Bakın bir tehlikeyi Cumhuriyet Halk Partisinin bir kaos planını anlatıyorum. O belediye meclislerinde yapacakları sapkın tekliflerle o belediye meclisinde herkesi birbirine kırdırmaya çalışacaklar. CHP ve Kılıçdaroğlu şu anda o aklıyla birlikte Meclis'te elde edemediği kaosu yerel meclislere, belediye meclislerine taşımak istemektedir."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:20
  1. Ankara
  2. ENGELLİLER
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Pursaklar
  5. Şehit ve gazi aileleri
  6. Yemek

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