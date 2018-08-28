0553 313 94 23

Süleyman Soylu gerçekte kime 'paçoz' dedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumartesi Anneleri eylemine neden izin vermediklerine yönelik yaptığı açıklama büyük bir çarpıtma ve yalan kampanyasına dönüştürüldü. Bakan Soylu’nun Cumartesi Anneleri’ne paçoz dediği yalanı gündeme taşınmak isterken Soylu’nun gerçekte kime 'paçoz' dediği ortaya çıktı? İşte o video...

28 Ağustos 2018 Salı 13:58

Cumartesi Anneleri'nin 700. eylemi kaymakamlık kararıyla yasaklanmasına rağmen terör örgütlerinin çağrılarıyla yapılmak istenince olaylar çıktı... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, neden izin vermediklerini açıkladı... Ancak belli çevreler hemen devreye girip, Bakan Soylu'nun cumartesi annelerine "paçoz" diye hakaret ettiği iddiasını gündeme getirdi... Cumhuriyet gazetesi de bunu manşetine taşıdı...

ANNELERE 'PAÇOZ' DEDİ YALANI

Gerçekte Süleyman Soylu ne dedi? Soylu "paçoz" tanımlamasını Cumartesi Anneleri için mi yoksa terör örgütleri için mi kullandı? Soylu'nun açıklamasını bir daha dinleyenler "Soylu cumartesi annelerine 'paçoz' dedi" iddiasının doğru olmadığını gördü... İşte Süleyman Soylu'nun o açıklamasının videosu...

SOYLU GERÇEKTE NE DEDİ?

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı’nda Cumartesi Anneleri eylemine neden izin verilmediğini şöyle özetliyor: "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?"

“Galatasaray Meydanı’nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine de müsaade etmeyeceğiz" diyen Süleyman Soylu konuşmasının devamında ise aynen şunları söylüyordu: "Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçoz terör örgütlerine de teslim etmez...”

KİME 'PAÇOZ' DİYOR?

Videodaki Süleyman Soylu'nun kendi ağzından çıkan sözler aynen böyle... Yani Soylu, 'Cumartesi Anneleri'ne değil, terör örgütlerine "paçoz" diyor.

Eleştirmek ile bile bile çarpıtmak, göz göre göre yalan söyleyip yazmak aynı şey midir?

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:58
  1. Ankara
  2. Bakan Süleyman Soylu
  3. cumartesi anneleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2019'da müzecilik ön plana çıkacak"
    1. "2019'da müzecilik ön plana çıkacak"
    2. Burdur'da taşlara çarpan otomobil..
    3. Taşlara çarpan otomobildeki 2 kişi..
    4. Güney Kore'den dev bütçe! 994 milyon..
    5. Bursa’da bebek bezlerinin içinden..
    6. Bahçeli, yaralanan polisi ziyaret etti
    7. Antalyaspor'da kritik tarih belli oldu!
    8. O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız..
    9. Kırşehir'de 10 kilometre çapında..
    10. "Kim Jong gibi bir delinin ne yapacağı..
    11. 'Türkiye'yi çok önemli bir müttefik..
    12. Netanyahu İsraillilerin kelliğine..
    13. HDP'lilerden devletin polisine küstah..
    14. DAEŞ'in sözde tarım bakanıydı! Hakim..
    15. Süleyman Soylu gerçekte kime 'paçoz'..
    16. Önce bıçakladı, sonra balkondan aşağı..
    17. Çocuğunu aracın arkasına bağlayan baba..
    18. En büyük hayali gerçek oldu!..
    19. 20 yıldır kafasında çivilerle yaşıyor!..
    20. Papa'nın bu sözleri sapıklığı gündeme..
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması