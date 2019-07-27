Süleyman Soylu: FETÖ ile mücadele ülke içi ve dışında kararlılıkla devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnanıyorum ki Arnavutluk'ta da başka ülkelerde de FETÖ ile ilgili ortaya konulan mücadele süreci, inşallah ülkemizin lehine başarıya ulaşacaktır. Bu mücadelede gerek ülke içi gerekse ülke dışındaki kararlılığımız aynı şekilde devam edecek." dedi.

Görüşmelerde, Arnavutluk ve Türkiye arasında güvenlik alanındaki iş birliği dahil olmak üzere birçok meseleyi karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Soylu, "Edi Rama'nın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile oluşturduğu dostluk, yürüttüğü iş birliği hem Arnavutluk hem de Türkiye'nin devlet ve millet olarak çok önemli bir ivmeyi yakalamasına neden teşkil ediyor." diye konuştu.

Toplantılarda ciddi kararların alındığını ifade eden Soylu, "FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle ilgili yapılacak mücadelede birlikte adımlar atılması hususu da değerlendirildi. Özellikle kararlılıklarını bu konuda ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj ile de bir araya geldiklerini dile getiren Soylu, özellikle güvenlik birimlerinin eğitiminin ve bundan sonra atılacak adımların nasıl planlanabileceği konularının yanı sıra birçok meselenin konuşulduğunu aktardı.

Bakan Soylu, temel mesele olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) konuştuklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hem Sayın Başbakan'ın hem de İçişleri Bakanı'nın bu konuya (FETÖ) yaklaşımı hakikaten ülke olarak da devlet olarak da şahıs olarak da beni çok memnun etti. İnanıyorum ki Arnavutluk'ta da başka ülkelerde de FETÖ ile ilgili ortaya konulan mücadele süreci, inşallah ülkemizin lehine başarıya ulaşacaktır. Bu mücadelede gerek ülke içi gerekse ülke dışındaki kararlılığımız aynı şekilde devam edecek. Çok yapıcı bir tutum ortaya konuldu. Bu yapıcı tutumun önümüzdeki günlerde de inşallah karşılığını hep birlikte göreceğiz."

Türkiye'nin Arnavutluk'ta önemli adımlar attığını vurgulayan Soylu, "Özellikle TİKA vasıtasıyla yapılanlar, belki geleceğe bırakılabilecek en güzel miraslardan birisi." ifadesini kullandı.