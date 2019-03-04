Bakan Soylu, çok net konuştu: Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür...
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, "Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C üst düzey sorumlusu Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur" ifadelerini kullandı.04 Mart 2019 Pazartesi 22:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C üst düzey sorumlusu Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur." diye konuştu.
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