Süleyman Soylu: DHKP/C'li 7 terörist sığınakta yakalandı
İstanbul Emniyeti DHKP/C Türkiye sorumlusunu yakaladı
26 Şubat 2019 Salı 10:30
Süleyman Soylu: "İstanbul’da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi"
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