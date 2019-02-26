Süleyman Soylu: DHKP/C'li 7 terörist sığınakta yakalandı İstanbul Emniyeti DHKP/C Türkiye sorumlusunu yakaladı

Süleyman Soylu: "İstanbul’da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi"

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