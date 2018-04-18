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Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde kaza

Bir programa katılmak üzere Tekirdağ'a hareket eden İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:44
Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde kaza

Tekirdağ girişi çevre yolunda bir otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

O sırada aynı yolu kullanan İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyu da kazaya şahit oldu. Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Bakan Soylu da aracından inerek kazazedelerle yakından ilgilendi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bakan Soylu, katılacağı toplantıya gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:44
  1. Tekirdağ
  2. Süleyman Soylu

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