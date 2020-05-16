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Gündem

Süleyman Soylu’dan çok net mesaj: Bu alanı bırakmayacağız

Açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:16:00 - 2020-05-16 13:27:40
Süleyman Soylu’dan çok net mesaj: Bu alanı bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız."

Ayrıntılar birazdan 

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