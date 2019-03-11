Süleyman Soylu: Bu millet pranga kabul etmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Matruşka gibi birbirinin içine gizlenmişler. En dışta tanıdık bildik partiler var. Ama içlerinde HDP, onun içerisinde PKK, içlerinde FETÖ, onun içinde dün 27 Mayıs'ı, 71'i, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yaptıranlar, Gezi'yi tezgahlayan ve Gezi'yi kumanda edenler var. Bugün bir ittifakla değil bir organizasyonla karşı karşıyayız." dedi.

Söke ilçesinde bir düğün salonunda muhtarlarla ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, Aydın'ın demokrasiye inanmış bir şehir olduğunu, bugün ziyaret edeceği Çakırbeyli Çiftliği'nin Türkiye'nin tarihine çok önemli bir iz bıraktığını söyledi.

Rahmetli Adnan Menderes'e yetişemediğini ancak oğlu Aydın Menderes ile çok yakın olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Babasından, yapmak istediklerinden, ona yapılan zulümden bahsederdi. Bir daha göremeyecek olduğu babasına son bir kez sarılmasına nasıl izin verilmediğini ve o hasreti anlatırdı. Bu sohbetler sırasında ve hayatım boyunca hep şunu merak ettim, 'Acaba yaşasaydı ne olacaktı?' Bu ülkeye o zulmü yapmasalardı, Türkiye bir darbe alışkanlığını kazanmamış olsaydı, milletin demokrasi ahlakı bozulmasaydı, Türkiye kazandığı ivmeyle beraber kalkınmasını, gelişmesini sürdürseydi ne olacaktı? Herhalde 15 Temmuz'u yaşamazdık. Diğer darbeleri, 80'i, 71'i, 28 Şubat'ı, 27 Nisan'ı demokrasi dışı hiçbir müdahaleyi yaşamazdık."

- "Bu millet pranga kabul etmez"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin 1960-2002 arasında yaşadığı tüm patinajlarının ilk adımının, Adnan Menderes'e yapılan 27 Mayıs zulmü olduğunu belirtti.

27 Mayıs'ın yıllarca bayram olarak kutlandığını ifade eden Soylu, "Diğer milli bayramların neden kutlandığını anlıyorduk. Öğretmenlerimiz, küçücük çocuklara bunu nasıl anlatsınlar, meseleyi geçiştiriyorlardı. Biz de çocuktuk, tatil oluyor diye sorgulamıyorduk ama sonra biraz büyüdükçe anladık ki aslında bize bir zulmü 'bayram' diye kutlatıyorlarmış. Millete edilen hakareti, millete vurulan bir prangayı kutlatıyorlarmış. Allah'a çok şükür, bu millet pranga kabul etmez, hepsini söktük attık. Ama acıklı olan şudur, o zihniyet bugünlere kadar geldi." diye konuştu.

- "Onlar terörün vekili"

Bugün de hala aynı kafada olan insanların bulunduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün bir ittifak kuruyorlar. Onlar 'Millet İttifakı' diyor. İçinde milleti görseydik biz de Millet İttifakı derdik. Biz içinde şer görüyoruz, şer ittifakı diyoruz. Matruşka gibi birbirinin içine gizlenmişler. En dışta tanıdık bildik partiler var. Ama içlerinde HDP, onun içerisinde PKK, içlerinde FETÖ, onun içinde dün 27 Mayıs'ı, 71'i, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yaptıranlar, Gezi'yi tezgahlayan ve Gezi'yi kumanda edenler var. Bugün bir ittifakla değil bir organizasyonla karşı karşıyayız.

HDP, PKK'nın siyasi koludur. Bizi ne kadar kınarlarsa kınasınlar, bize ne söylerlerse söylesinler. Onlar PKK'nın vekili, onlar terörün vekili. Kendileri itiraz etmiyorlar. 'Biz PKK'nın vekili değiliz' diye bir itiraz ortaya koydular mı? Şeref madalyası olarak onu taşıyorlar. "

Doğu ve Güneydoğu'daki huzuru milletin sayesinde oluşturduklarını vurgulayan Soylu, Aydın'a da sadece 31 Mart'ta seçim için oy istemeye gelmediğin söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'da belediyelere atadıkları kayyumların başarılarının ortada olduğunu kaydeden Soylu, "Bize, 'Doğu ve Güneydoğu'yu kapattınız buradan teröre yardım edemiyoruz ama sizin kalbinize, büyükşehirlerinize girerek belediyelerinize belediye meclisi üyesi atayarak onların bedelini ödettireceğiz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

- "İttifakı saldırılara set çekmek için kurduk'

Her alanda yaptıkları mücadelenin gelecek günlere daha iyi bir Türkiye bırakmak için olduğunu vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok şeyi başardığını, Cumhur İttifakı ile daha büyük işler başaracaklarını kaydetti.

Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönemin olacağını hatırlatan Soylu, "Gezi olaylarından bugüne kadar 17-25, 6-7 Ekim, 15 Temmuz, 7 Haziran'dan sonra çukur olayları, Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak, Afrin'de terör yerleşkesi oluşturmak, bunların hepsi bize ait kurulan tezgahlardır, kumpaslardır. Arkasında kimin olduğu belli, Amerika var arkasında." dedi.

"Derdimiz toprağımızdır, vatanımızdır. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulmamaktır." diyen Soylu, "Biz Cumhur İttifakı'nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli ile bir tane daha koltuk alalım, üç arkadaşımıza daha belediye meclis üyesi oluşturalım diye kurmadık. Cumhur İttifakı'nı, bu ülkenin üzerine yapılan saldırılara bir set çekmek için kurduk." şeklinde konuştu.

(Sürecek)