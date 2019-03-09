Süleyman Soylu: Amaçları şehirlerimizin huzurunu altüst etmek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz'. Bunun da truva at

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