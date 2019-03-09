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Süleyman Soylu: Amaçları şehirlerimizin huzurunu altüst etmek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz'. Bunun da truva at

09 Mart 2019 Cumartesi 11:52
Süleyman Soylu: Amaçları şehirlerimizin huzurunu altüst etmek

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:52
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