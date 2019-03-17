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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor! 6 yaşındaki çocuklara...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir" dedi. Soylu, CHP'nin teröristlerle beraber hareket etmesine de değinerek, "Eğer 31 Mart'ta biz bir zaafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmaz, itibarlarını altüst ederler." ifadesini kullandı.

17 Mart 2019 Pazar 11:04
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor! 6 yaşındaki çocuklara...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde konuşma yaptı. 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, o devlet kurulacaktı" diyen Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem dünyaya hem de geleceğe bir not bıraktı. Irak'ın kuzeyinde devlet kurup Afrin'de terör merkezi oluşturup, bu coğrafyada yeni oyun kurmaya çalışanlara tarihi bir not bıraktı. Bütün dünyaya 'Ey dünya, eğer bu coğrafyada bir oyun kurmak istiyorsan bilesin ki ben burdayken kimseye oyun kurdurmam.' dedi. Şimdi yeni bir oyun peşindeler" diye konuştu.

"'Teröristimizin ismini şuraya vermek istiyoruz' diyecekler"

Soylu, şunları söyledi: "Önümüzdeki 4,5 yıl, Türkiye'nin önünü alamayacaklarını gördüler. Belediye meclislerine yerleştirdikleri adamların unsurlarını söyleyeyim size, kimisi patlayıcı taşıyan, kimisi PKK'dan hapis yatan, kimisi Apo'nun İmralı'dan çıkması için açlık grevine giren, kimisi Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden, kimisi PKK eylemlerinde bulunan. Bütün haraç toplayan, bunların hepsini toplamışlar belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapıyorlar. Türkiye'ye bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün belediye meclis toplantılarında bunlar Allah muhafaza illerimize bir şehit geldiği zaman, belediye meclisi toplanır der ki, 'bu şehidimizin adını şu caddeye verelim', bunlar da kafayı kaldıracaklar diyecekler ki 'bir dakika, bizim de şurada teröristimiz ölmüştür, biz de onun ismini şuraya vermek istiyoruz.' diyecekler."

"Türkiye'de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor"

Soylu, Türkiye'de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor. İktidara gelemeyeceğini, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için acaba Türkiye'yi nasıl karıştırırım diye. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Eğer 31 Mart'ta biz bir zaafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmaz, itibarlarını altüst ederler. Bunlara ülkemizi karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:04
  1. Niğde
  2. türkiye
  3. süleyman soylu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • atıfatıf6 dk önce
    hendekler hazırlanırken görmezden gelen kaymakamlar ve valilerin itibarlarından mı bahsediyorsunuz.
  • Okur Okur 29 dk önce
    Madem öyle ,içişleri bakanı ne iş yapar yakalatsın teröre destek verenleri kapatsın terör örgütlerine destek veren partileri....
  • EytEyt57 dk önce
    Eyt kimin yanında olursa o kazanacak...... gerisi yalan olacak izleyin görün sahne
  • OmerOmer1 sa önce
    Artık süt bile içilemiyor... 20 yılda soğan patates mercimek samankısaca yüzlerce ülkeden yüzlerce çeşit tarım ürünü ithal eder hale geldik.Bundan beter durum daha ne olabilir?

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