Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler Süleyman Şah’ın kim olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi “Süleyman Şah kimdir?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Süleyman Şah kimdir? | Süleyman Şah hayatı

Süleyman Şah veya Süleyman Şah bin Kaya Alp’in 1170’li yıllarda dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi olarak kurulmasına giden süreçte önemli bir yere sahiptir. Kaya Alp'in oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası, Osman Gazi'nin dedesidir.

Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler olmadığı gibi 12. yüzyılın sonlarında doğduğu ve Kayı boyunun reisi olduğu bilinir. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilâsı üzerine, 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan'dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne gelerek, 1214'te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bazı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa'ya yerleştiler. 1225-1226 arası da Haçlı Kalesi'nin fethi onun devrinde gerçekleşti.

Süleyman Şah'ın Kayı boyundan birkaç bey ile Caber'e giderken Fırat Nehri'nde boğulduğu iddia edilip Melikşah'ın kardeşi. Tutuş'un ordularıyla Halep yakınlarında yaptığı savaşta öldüğü düşünülür.

Ölümünden sonra Caber Kalesi'nin Fırat nehri hizasındaki kuzeyde bir kümbete defnedildi. Mezarın bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı sonrasında Suriye Osmanlı Devleti’nden ayrılınca Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak Ankara Anlaşması ve Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'nin toprağı sayılmıştır.