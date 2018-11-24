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Süleyman Kılıç kimdir? AK Parti Adıyaman belediye başkanı oldu

Süleyman Kılıç AK Parti Adayıman belediye başkan adayı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklandı. Peki Süleyman Kılıç kimdir? Süleyman Kılıç nereli? Süleyman Kılıç kaç yaşında?

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:11
Süleyman Kılıç kimdir? AK Parti Adıyaman belediye başkanı oldu

Süleyman Kılıç AK Parti Adayıman belediye başkan adayı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklandı. Peki Süleyman Kılıç kimdir? Süleyman Kılıç nereli? Süleyman Kılıç kaç yaşında?

Süleyman Kılıç kimdir?

Adıyaman'da Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapan Dr. Süleyman Kılınç 14 sene Adıyaman Tabipler Odası başkanlığı görevini yürütmüştür. Süleyman Kılınç 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ancak aday gösterilmemiştir. Süleyman Kılınç 11 yıldır Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır.

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:11
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