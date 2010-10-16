Süleyman Demirel'den CHP ağzı

Demirel, ''29 Ekim Resepsiyonu'' ve ''YÖK'ün türban kararı'' ile ilgili olarak, ''Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları bir şey 'olmaz' diyorsa o kanunları bir kenara atıp olur hale getirmek mümkün değil. O kanunları değiştirmeleri lazım. Kanunları değiştirmeden eğer kanunlar aşılıyorsa o kaosa götürür Türkiye'yi'' dedi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Yüksel Adıbelli ve beraberindeki sendika yönetim kurulu üyeleri, Demirel'i, Güniz Sokak'taki konutunda ziyaret etti. Demirel, ''29 Ekim Resepsiyonu'' ile ''YÖK'ün türban kararı'' konularındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi: “Halen mevcut olan uygulama, kanunlara uygun değilse kanunlara uygun olmadan uygulama yapılıyorsa o da yanlış. Kanunlara uygun olarak yapılıyorsa bu uygulamayı kanunları değiştirmeden ortadan kaldırmak çok yanlış olur. Kanun çıkarmak da güçleri var. Her şeyi hukukun üstünde yapmak lazım. Ama değiştirmeden, değişmiş gibi muamele yaptığınız takdirde hukuk devletinin sonunu bulursunuz.”