Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

Seçim döneminde Üsküdar'da verdiği bir röportajla sosyal medyada gündem olan Süleyman Çakır bu kez Adnan Oktar’ı topa tuttu.

"ADNAN OKTAR'IN HOCALIKLA İLGİSİ YOKTUR"

Küçük kızlara cinsel istismar, şantaj, dolandırıcılık ve uluslararası casusluk başta olmak üzere 31 suçtan gözaltına alınan Adnan Oktar için “bu adamın hocalıkla ilgisi yoktur” diyen Süleyman Amca konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan’a da teşekkür ediyor.