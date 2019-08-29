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Şule Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Merhum gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
Şule Şenler son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Şenler'in cenazesi Eyüpsultan Camii'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi, manevi kızı Ayşe Yosunkaya, yakınları ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Şenler'in tabutu başında bekledi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldı.

Şenler'in cenazesi hazireye defnedildikten sonra taziyesi Eyüp Ensari Konağı'nda kabul edilecek.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Okumakla, yazmakla, hakkı ve hakikati konuşmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz.

Geride bıraktığı miras son derece anlamlı. Yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerinden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler hanımefendi. Yürüttükleri mücadele gerçekten adeta genç kızlarımız için bir idolü de ortaya koymuştur. Seher Vakti dergisiyle de o zamanlar İslami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından, özellikle malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemlidir.

Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat, onu duruşuyla, kararlılığıyla kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmiştir.

Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilim ve hikmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler haline gelmesine, çevresini de etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu. Şule Hanımefendi kitaplarıyla, yazılarıyla, gençlerimize yönelik sayısız konferanslarıyla ülkemizin dört bir yanını dolaşmak suretiyle verdiği konferanslarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanda cesaret verdi. Türkiye'nin, darbecilerin ve vesayetçilerin pençesinde kıvrandığı mücadele, böyle bir insanın yolunun hapishanelerden geçmemesi tabii ki düşünülemezdi.

Şule Yüksel Şenler'i zindana atanların, yoluna dikenler döşeyenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor. Ama Şule Hanımefendi inşallah nesiller boyu hayırla yad edilmeye devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine, yetiştirdiği nesillere ve tüm milletime baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Rabbim inşallah kendisini Hatice validemize, Ayşe validemize komşu kılar.

Adına müze ve kütüphane açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız." diye konuştu.

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. şunler şenler
  4. Şule Yüksel Şenler
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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