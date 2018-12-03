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Şule Çet'in ölümüyle ilgili şüpheliler Berk A. ve Çağatay A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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