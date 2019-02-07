0553 313 94 23

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni görüntüler

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

07 Şubat 2019 Perşembe 19:00
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni görüntüler

ANKARA (AA) - Üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Plazanın güvenlik kamerasından elde edilen görüntüde, Çet'in pencereden düşmesinden hemen sonra sanıklar Aksu ve Akand, rezidanstan çıkıp aşağıya inmek üzere asansörlerin bulunduğu bölüme geçiyor.

Odadan çıkıp asansör beklerken sanıklardan Akand'ın çömeldiği, Aksu'nun ise sigara yaktığı görülüyor. İki sanığın hararetli şekilde konuşması da güvenlik kamerasına yansıyor.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

Sanıkların "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 19:00
  1. şule çet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerginlik sonrası ilk açıklama: Hazırız
    1. Gerginlik sonrası ilk açıklama: Hazırız
    2. İstanbul Valisi: Ölenlerin sayısı 10'a..
    3. Kartal'da binanın çökmesi sonucu..
    4. Ordu'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
    5. SMDK'den Esed rejiminin İdlib..
    6. Müslüman Kardeşler açıkladı: İdam..
    7. Sualtı ragbisinde federasyon kupası..
    8. SPK haftalık bülteni
    9. Emniyet hizmetli alımı 2019 EGM hizmet..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalnızca..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) ABD..
    12. Avusturya'da terör alarmı! PKK'lı..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak..
    16. Avusturya'da PKK'lı terörist bir..
    17. Erdoğan: "(Suriye'de) İnsani bir..
    18. 'Ülkede ABD'ye karşı ayaklanma..
    19. Erdoğan: "Şu anda DEAŞ..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK/PYD terör..
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...