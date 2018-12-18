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Şule Çet'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ilk duruşmanın 6 Şubat 2019'da görülmesini kararlaştırdı

18 Aralık 2018 Salı 18:21
Şule Çet'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Savcısı Hüseyin Koca tarafından Çet'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek Çağatay A. ve Berk A. hakkında dava açıldı.

Mahkeme heyeti, ilk duruşma tarihini 6 Şubat 2019 olarak belirledi.

- İddianameden

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay A. ve Berk A. tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar Çağatay A. ve Berk A. hakkında "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmiş, İsmail ve Şenol Çet müşteki olarak yer almıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:21
  1. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. dava
  4. iddianame
  5. şule çet

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