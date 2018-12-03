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Şule Çet kimdir nerelidir? Şule Çet'i kim öldürdü? Davada son durum

Ankara’da 20. Kattan düşeren hayatını kaybeten üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Peki Şule Çet kimdir? Şule Çet davasında son gelişme ne?

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
Şule Çet kimdir nerelidir? Şule Çet'i kim öldürdü? Davada son durum

Ankara’da 20. Kattan düşeren hayatını kaybeten üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Peki Şule Çet kimdir? Şule Çet davasında son gelişme ne? 

Şule Çet nasıl hayatını kaybetti? İşte detaylar. Şule Çet, 23 yaşında Gazi Üniversitesi sanat tasarım fakültesi tekstil tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisi. bir yandan okuyup bir yandan çalışırken, yarı zamanlı çalıştığı yerden kovuluyor. bunun üzerine çalıştığı yerin ortaklarından olan Çağatay A. isimli şahıs Şule'yi ‘gel benim yanımda çalışırsın' diye ofisine çağırıyor. Şule o gece plazanın 20. Katından aşağı düşüp öldüğü iddia edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık Berk A. ve Çağatay A. için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi. Şüpheliler Berk A. ve Çağatay A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
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