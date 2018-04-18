Sular kaynıyor! Ermenistan'da 72 gözaltı
Türkiye düşmanlığını açıkça sergileyen Ermenistan’da sular durulmuyor. Serj Sarkisyan’a karşı düzenlenen gösterilerde 72 kişi gözaltına alındı.18 Nisan 2018 Çarşamba 16:42
Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı başlatılan protestolar devam ediyor.
Başkent Erivan'da düzenlenen protesto yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.
Dün başbakan seçilen Sarkisyan karşıtı slogan atan eylemciler, zaman zaman polisle karşı karşıya geldi.
Polis eylemcilere müdahale ederken, bugünkü olaylarda 72 kişi gözaltına alındı.
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