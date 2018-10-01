0553 313 94 23

Sular iyice ısındı! Çin ABD'li bakanın yüzüne kapıları kapattı

Çin hükümeti, Ekim ayı ortasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis'in katılacağı diplomasi ve güvenlik toplantısını iptal etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 23:05
Sular iyice ısındı! Çin ABD'li bakanın yüzüne kapıları kapattı

New York Times gazetesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Çin bu ayın ortasında ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Pekin'de yapılması planlanan ortak diplomasi ve güvenlik toplantısını iptal etti.

Habere göre Çin, toplantıya katılacak üst düzey askeri yetkilinin Mattis'i kabul etmeye müsait olmadığını bildirerek toplantıyı iptal etti.

ABD ile Çin arasında yıllık olarak yapılan ikili güvenlik toplantısının iptal edilme kararı, ABD'nin Çin'e Rusya'dan silah ithalatı nedeniyle getirdiği yaptırımlar, Tayvan'a 300 milyon dolarlık silah satışı kararı ve Güney Çin Denizi'nde artan gerginliğin ardından geldi.

'ABD'li yetkili çin resepsiyonunda argo konuştu'

Öte yandan ABC'nin haberine göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69'uncu kuruluşu nedeniyle 1 Ekim Ulusal Günü dolayısıyla yapılan kutlamalar kapsamında, geçen hafta Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nde bir resepsiyon düzenlenmişti. Resepsiyonda bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Matt Pottinger'in müstehcen sözleri tepki çekmişti. ABD'nin politikasının Çin ile 'işbirliği' değil 'rekabet'ten yana olduğunu söyleyen Pottinger, İngilizcede argo bir sözcüğe atıfta bulunarak "Bizim için, ABD'de, rekabet dört harfli bir sözcük değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Pence'in konuşmasının gerginliği tırmandırması bekleniyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bu hafta içinde ülkesinin Çin'le ilişkileri konusunda bir konuşma yapması bekleniyor. Pence'in konuşmasının iki ülke arasındaki gerilimi artırması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, Çin ordusuna bağlı bir kamu şirketine bir Rus şirketinden S-400 hava savunma sistemi ve savaş uçağı aldığı için yaptırım kararı almıştı. ABD Çin'den tek taraflı bağımsızlığını ileri süren Tayvan'a 300 milyon dolar silah satışı yapacağını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı son olarak geçen hafta Çarşamba günü B-52 bombardıman uçaklarının Doğu ve Güney Çin Denizi'nde uçuş yaptığını duyurmuştu. Dün de ABD Donanması'na ait bir savaş gemisi, Güney Çin Denizi'nde Çin adalarına 12 deniz mili yaklaşmıştı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi karşılıklı ek gümrük vergileri uygulamasıyla sürerken, ABD Başkanı Trump, Çin'i Kasım ayında yapılacak ara seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı. Trump'ın gerekçesi Çin'in Iowa'da bir gazeteye geniş reklam vermesi olmuştu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 23:05
  1. Çin
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da kurtarma paketi sonrası ilk bütçe meclise sunuldu
    1. Yunanistan'da kurtarma paketi sonrası..
    2. Yumurta kabuğu soymanın püf noktaları..
    3. Çocuklarda günlük su tüketimi ne kadar..
    4. Toz alerjisi nasıl geçer?
    5. Burun kanamasında ne zaman doktora..
    6. Bu durumlarda baş ağrınız sağlığınızı..
    7. Umman'dan tarihinin en büyük tatbikatı
    8. Patlıcan mücveri nasıl yapılır?
    9. Cezayir'den Arap ülkelerine yatırım..
    10. İspanya'da Katalanlar polisle çatışıyor!
    11. Kadınlar bu habere dikkat! Günde 11..
    12. Lucescu'ya Yasin Öztekin çağrısı: Hiç..
    13. Sular iyice ısındı! Çin ABD'li bakanın..
    14. Adana'da kaza:1 ölü, 2 yaralı
    15. Yeni Malatyaspor'un teknik patronu..
    16. Çin savaş gemileri, Güney Çin..
    17. İtalya'ya bütçe uyarısı: Endişelere..
    18. Ömer el-Beşir'den uluslararası topluma..
    19. Motosiklet, Panelvan çarptı: 1 ölü, 2..
    20. Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var