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İYİ Parti'de aday kavgası çıktı! İstifalar arka arkaya geldi

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. Son olarak İYİ Parti İnebolu İlçe Başkanlığı’nda 19 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

10 Ocak 2019 Perşembe 20:48
İYİ Parti'de aday kavgası çıktı! İstifalar arka arkaya geldi

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak yapan İYİ Parti'de aday belirleme sürecinde istifalar yaşanıyor. 

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde İYİ Parti İnebolu İlçe Başkanlığı’nda asil 19 üyesinden 14'ü, yedek üyelerin de 5 tanesi yönetim kurulundan istifalarını ilçe başkanlığına gönderdi.

Açıklama yapan parti sözcüsü Süha Altınöz, "Siyasi partilerde çeşitli görüş ayrılıklarının olması son derece normal olduğu için konuyu kamuoyunun dikkatinden uzak tutma düşüncemize rağmen, İYİ Parti ilçe başkanının kendi adayını açıklarken kullandığı üslup ve yaptığı suçlamalar bir açıklama yapma mecburiyeti doğurmuştur. Aday belirleme sürecinde, partimizden daha çok İnebolu'yu düşünerek hareket etmemiz gerektiğine inandık. Ne yazık ki il yönetimi de konuya duyarsız kalmıştır." dedi.

Açıklamanın devamında Altınöz, şunları söyledi. "Bunun sonucunda mevcut yönetim kurulunun üçte ikisinden fazlası, yönetim kurulundan istifalarını vermiştir. İlçe başkanının kendi adayını açıklarken yaptığı açıklamalar üzüntü verici olmakla birlikte, biz siyasette rakamları seçim matematiği için kullanan insanlarız, rakamları peşinde koştuğumuz avantalar için kullanıyor değiliz, bundan sonra da kullanacak değiliz. Dolayısıyla ilçe başkanının aldığı karar, kendilerine hayırlı olsun. Taban ve seçmen, sürecin hakemi olacaktır"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:48
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Kastamonu
  3. İnebolu

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