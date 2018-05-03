Sular durulmuyor! Ermenistan'da silah sesleri

Siyasi krizin sarstığı Ermenistan'da bir bankada kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan polisinden bir yetkili, bölgede bulunan Rus haber ajansı Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.