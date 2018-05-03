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Sular durulmuyor! Ermenistan'da silah sesleri

Siyasi sorunlardan dolayı halkın ayaklandığı Ermenistan'da kimliği belirsiz kişiler tarafından etrafa ateş açıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
Sular durulmuyor! Ermenistan'da silah sesleri

Siyasi krizin sarstığı Ermenistan'da bir bankada kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan polisinden bir yetkili, bölgede bulunan Rus haber ajansı Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
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