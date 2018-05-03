Sular durulmuyor! Ermenistan'da silah sesleri
Siyasi sorunlardan dolayı halkın ayaklandığı Ermenistan'da kimliği belirsiz kişiler tarafından etrafa ateş açıldı.03 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
Siyasi krizin sarstığı Ermenistan'da bir bankada kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ermenistan polisinden bir yetkili, bölgede bulunan Rus haber ajansı Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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