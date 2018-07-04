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Ticari ortaklar arasındaki kriz büyüyor! 40 ülke itiraz etti

ABD'nin aralarında Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve Japonya'nın da olduğu önde gelen ticari ortakları, Trump'ın araç ve araç parçaları ithalatına ek vergi koyma planları konusundaki endişelerini Dünya Ticaret Örgütü'ne ilettiler.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:42
Ticari ortaklar arasındaki kriz büyüyor! 40 ülke itiraz etti

Japonya ve Rusya, Dünya Ticaret Örgütü Mal Ticareti Konseyi'nde tartışma başlattılar, ABD'nin alacağı bu tür tedbirlerin bir karşı tedbirler sarmalını tetikleyeceği ve sonuçta kural tabanlı çok uluslu ticaret sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, araç ve araç parçaları ithalatına ek vergi ihtiyacı konusunda incelemenin 3-4 hafta içinde tamamlanacağını ifade etmişti.

ABD'nin bu ek ithalat vergisi planlarına ilişkin endişelerini paylaşan ve bu tarifelerin DTÖ kurallarına uygunluklarının şüpheli olduğunu öne süren ülkeler arasında Türkiye, Kanada, İsviçre, Norveç, Kostarika, Hong Kong, Venezuela, Singapur, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Katar, Tayland ve Hindistan da var.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:42
  1. ABD
  2. Avrupa birliği
  3. japonya
  4. vergi

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