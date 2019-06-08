Sulama menfezine düşen motosikletli öldü

Sulama menfezine düşen motosikletli öldü08 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarlasını sulamak için yola çıkan kişi, motosikletin sulama menfezine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Yaşar Dağcı'nın (54) kullandığı 09 RM 690 plakalı motosiklet, Güzelköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık iki metre derinlikteki içi boş sulama menfezine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Dağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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