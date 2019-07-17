0553 313 94 23

Sulama kanalına giren çocuk öldü

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
Sulama kanalına giren çocuk öldü

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ köyü yakınlarından geçen sulama kanalına giren 10 yaşındaki Hatice Ramo isimli Suriyeli kız çocuğu, sulama kanalı içerisinde gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar ile küçük kızın yakınları 112 Acil Sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşlardan bazıları ekipler olay yerine gelene kadar sulama kanalı içerisinde çocuğu aradı. Vatandaşların yaklaşık 10 dakikalık aramaları sonucunda küçük kıza ulaşıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 10 yaşındaki Hatice Ramo, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hatice Ramo, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marshall Adaları'ndaki radyasyon oranı Çernobil'den bin kat fazla
    1. Marshall Adaları'ndaki radyasyon oranı..
    2. Hrant Dink davasında zaman aşımı..
    3. YÖK’ün o yetkisi iptal edildi!
    4. İşleri güçleri gavurluk!.. HDP ve PKK,..
    5. "O çocuğa bu şekilde kavuşmak beni bir..
    6. Amca çocuklarının bıçaklı kavgasında..
    7. "Manas Üniversitesi bölgede çekim..
    8. Çocuğunuzun kulakları psikolojisini..
    9. Akhisar’da Nostalji Futbol Turnuvası
    10. Hrant Dink davasında zaman aşımı..
    11. KYK yurt başvuruları ne zaman..
    12. Mersin’de sürücülere 6 ayda 36 milyon..
    13. Seyir halindeki pick-up alev aldı
    14. Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin..
    15. A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa..
    16. Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!
    17. Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da..
    18. Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya..
    19. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
    20. İltihaplı eklem romatizması: Romatoid..
    21. Patoloji taban puanları ve başarı..
    22. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    23. İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis..
    24. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
    25. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
    26. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
    27. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
    28. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
    29. Bayburt Taşı tescillendi
    30. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda