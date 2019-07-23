Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı.23 Temmuz 2019 Salı 18:41
Balıkesir’in Edremit ilçesinde sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesinde iki yavru köpeğin sulama kanalına düştüğü bilgisi üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk Müfrezesi ekipleri harekete geçti. Kanal içinde mahsur kalan köpekleri bulan ekipler merdiven yardımıyla kanala inerek yavru köpekleri kurtardı. Kurtarılan yavru köpekler belediyeye ait veterinerliğe teslim edildi.
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