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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

17 Mart 2019 Pazar 16:42
Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.


Nusaybin’e bağlı Duruca Mahallesi’nde oturan Aziz Atay’a ait inek, sulama kanalı kenarında otlarken kanala düştü. Yaklaşık 5 saat sonra ineği almak için bölgeye giden Atay, ineği çamura saplanmış halde gördü. Bir süre ineğini saplandığı çamurdan kurtarmaya çalışan Atay, bunda başarılı olamayınca Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği saplandığı çamurdan kurtardı. İneğinin kurtarılmasına sevinen Aziz Atay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:42
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