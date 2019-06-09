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Sulama kanalına düşen hayvanlar için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu

Samsun’un Bafra İlçesinde sulama kanalında bulunan köprünün göçmesi üzere kanala düşerek akıntıya kapılan büyükbaş hayvanları kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

09 Haziran 2019 Pazar 13:34
Sulama kanalına düşen hayvanlar için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu

Samsun’un Bafra İlçesinde sulama kanalında bulunan köprünün göçmesi üzere kanala düşerek akıntıya kapılan büyükbaş hayvanları kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Bahçeler Mahallesi’nde Davut Yıldırım hayvanlarını sulama kanalı üzerinde bulunan köprüden karşıya geçirirken köprünün başında bulunan köpek ölüsünden ürktüler. Bu sırada beton köprünün çökmesi üzere 4 büyükbaş hayvan sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan hayvanları kurtarmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bafra Grup Amirliği ekiplerinden yardım istendi. Kanalda akıntıya kapılarak 3 kilometre sürüklenerek Fatih Mahallesi Kızlırmak sedde boyundaki kanallara kadar gelen hayvanları kurtarmak için hayatını tehlikeye atan bir itfaiye ekibi ve hayvanların sahibi Davut Yıldırım, kanala atlayarak nefes kesen bir kurtarma olayına imza attı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kenardan atılan iple akıntıya kapılan hayvanlar vatandaşlarında yardımıyla sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılırken yaralanan hayvanlar tedavileri yapılmak üzere veteriner hekime götürüldü.


Hayvanların sahibi Davut Yıldırım, sulama kanalında bulunan beton köprüden hayvanları karşıya geçirirken köprünün diğer ucunda bulunan ölü köpekten hayvanlar ürktü. Bu sırada köprü göçtü ve hayvanlar kanala düşerek akıntıya kapıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:34
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