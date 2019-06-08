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Sulama kanalına düşen gencin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen genç boğuldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:33
Sulama kanalına düşen gencin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen genç boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde yaşandı. Halil Akcan (20) iddiaya göre, kuzenleriyle mahalledeki sulama kanalının çevresinde dolaşmaya çıktı.


Bir süre sonra ayaklarını yıkamak amacıyla suya sokan Akcan, dengesini kaybederek kanala düştü.


Akcan’ın suda kaybolması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.


Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı. Akcan’ın cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Olayı haber alarak sulama kanalına gelen yakınları Akcan’ın cesedini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.


Öte yandan, Halil Akcan’ın Gaziantep’ten Suruç’a ailesinin yanına geldiği ve 4 ay sonra da askere gideceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:33
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