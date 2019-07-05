Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.05 Temmuz 2019 Cuma 15:42
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Şebinkarahisar ilçesi, Toplukonak köyünde köy sakinlerine aitsulama havuzuna düşen genç erkek domuz Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Şebinkarahisar Belediyesi Veteriner Hekiminin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan domuztedavi edildikten sonra doğal hayatına salındı.
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