Sulama kanalına düşen çocuk kayboldu Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Abdulkadir K., henüz bilinmeyen bir nedenle bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kanalda arama çalışması başlatan su altı polis ekibi, çocuğa ulaşamadı. Çalışmalara karanlık nedeniyle ara veren ekipler, aramaya bu sabah devam edecek.

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