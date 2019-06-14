Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti Muğla’nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Karakaklık Caddesi’nde Suriyeli Muhammed Farac (4), evin yanında arkadaşları ile oyun oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Ailesinin evin etrafında küçük Muhammed Farac’ı göremeyince aramaya başladılar. Kanalın bulunduğu yerde terliğini bulan aile kanal içinde aramaya başladı. Evden yaklaşık 3 kilometre aşağıda vatandaşlar tarafından sudan buluna Farac çıkarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Farac’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Farac’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

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