Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Samsun’da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.05 Nisan 2019 Cuma 21:12
Samsun’da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Hıdırlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Kadircan Al, evlerinin yakınındaki sulama kanalına düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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