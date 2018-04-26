Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Bingöl'de, arkadaşlarıyla oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:59
Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Saray Mahallesi'nde arkadaşıyla DSİ Parkı'nda oynayan 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çocuğun kanala düştüğünü gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis, jandarma ve UMKE ekiplerinin kanalda yaptığı aramada sonucunda Kaya'nın cesedi, düştüğü yerden 400 metre uzaklıkta bulundu.

Cenaze, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:59
  1. Bingöl
  2. sulama kanalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'lileri çıldırtan mesajı
    1. Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış.....
    2. Kimyasal kullanmadan porselen temizliği
    3. Beşiktaş taraftarı: Onurluyuz,..
    4. Meral Akşener'den Abdullah Gül mesajı!
    5. Bu tarifle enginar sirkesi yapımı çok..
    6. Lif kabağı kullanmanız için 6 neden
    7. MÜSİAD Kaza iş adamlarıyla Almatı'da..
    8. Siyah noktalar için 5 pratik çözüm
    9. Gelmesin diye 2 milyon imza..
    10. Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
    11. Hizan'da bir terörist ölü ele geçirildi
    12. Doğu Gutalı doktordan flaş iddia!..
    13. Yatmadan önce yiyebileceğiniz 6..
    14. Yerli savaş uçağı için imzalar atıldı!
    15. Bakan Sarıeroğlu'ndan 'kıdem..
    16. Batuhan Yaşar: Abdullah Gül adaylığını..
    17. Bu peynirler en sağlıklısı...
    18. Bitlis’te 1 terörist etkisiz hale..
    19. Ülkede sular durulmuyor: Ermenistan..
    20. Aranan şahıs polisi alarma geçirdi
    Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler erkekliğini kaybeder
    Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler erkekliğini kaybeder
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu