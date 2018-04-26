Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Bingöl'de, arkadaşlarıyla oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.26 Nisan 2018 Perşembe 22:59
Saray Mahallesi'nde arkadaşıyla DSİ Parkı'nda oynayan 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Çocuğun kanala düştüğünü gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis, jandarma ve UMKE ekiplerinin kanalda yaptığı aramada sonucunda Kaya'nın cesedi, düştüğü yerden 400 metre uzaklıkta bulundu.
Cenaze, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.
YORUM YAZ