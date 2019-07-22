0553 313 94 23

Sulama havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Adıyaman’da sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
Sulama havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Adıyaman’da sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.


Adıyaman Türkiye Petrolleri Mahallesi Türmüz Yolu üzerinde Şeyho Taşar’a ait inek arazide otlarken arazi içerisindeki sulama havuzuna düştü. İneğin düştüğünü gören inek sahibi ve vatandaşlar ineği çıkartmak istedi fakat başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verdi.


İtfaiye ekipleri havuza düşen ineği kurtararak, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!
    1. Yunanistan'dan Türkiye ve Başkan..
    2. Saman işçilerinin kavurucu sıcaktaki..
    3. Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu..
    4. Mezralar huzura kavuştu
    5. Büyükşehir’den Bayraklı mesaisi
    6. Kıbrıs Gazisinin azmi örnek oluyor
    7. Denize gidemeyenler süs havuzlarında..
    8. Soylu'dan TDV'ye kurban bağışı
    9. İHL’lerin başarısı hazımsızlara net..
    10. Uzmanlardan uyarı: “Keşke demeden önce..
    11. (Özel) Kuş mutfağına yuva yaptı, onu..
    12. Domates üreticisine tat vermedi
    13. Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban..
    14. Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Çok..
    15. Gram altın 260,5 lira seviyelerinde
    16. İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
    17. (Özel) Hollywood kahramanlarının..
    18. Şehit Emanetleri Niğde’de Sergileniyor
    19. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi..
    20. Başkan Büyükkılıç, Özvatan’da Yaz..
    21. Asya borsaları
    22. Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
    23. Selin vurduğu köyde yaşayan vatandaş..
    24. Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    25. İtfaiyeden din görevlilerine yangın..
    26. Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık..
    27. İçişleri Bakanı Soylu, TDV’ye kurban..
    28. Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği..
    29. Beşiktaş stoperde 3 aday belirledi!
    30. Süleyman Arif Emre Hakk’a yürüdü
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..