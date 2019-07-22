Sulama havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı Adıyaman’da sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman’da sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Mahallesi Türmüz Yolu üzerinde Şeyho Taşar’a ait inek arazide otlarken arazi içerisindeki sulama havuzuna düştü. İneğin düştüğünü gören inek sahibi ve vatandaşlar ineği çıkartmak istedi fakat başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İtfaiye ekipleri havuza düşen ineği kurtararak, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti.

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