Sulama desteklerinde Eskişehir başı çekiyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemesi başvuru sayısında Eskişehir’in Konya ile birlikte Türkiye’de başı çektiği bilgisini vererek, “Başvuruları kabul edilen çiftçilerimizin 1 Temmuz 2019 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze gelerek sözleşmelerini imzalamaları gerekiyor” dedi.

Eskişehir’in Türkiye’nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden birisi olduğuna vurgu yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Sever, “İl Müdürlüğümüz tarafından kırsal kalkınma destekleme kapsamında yürütülen yüzde 50 hibeli Sulama Sistemleri konusunda Konya ile birlikte Türkiye’de ilk sırada yer alıyoruz. Konya’nın arazi genişliğine rağmen Eskişehir’in proje başvuru sayısı, proje uygulama alanı büyüklüğü, destekleme meblağı gibi alanlarda ilk sıralarda yer alması çiftçilerimizin modern tarıma olan yatkınlığını ve konuya olan ilgilerini gösteriyor. Desteklemeleri kabul edilen üreticilerimizle sözleşmelerini imzalamaya devam ediyoruz. Sözleşme imzalamak için son tarih 1 Temmuz 2019. Üreticilerimizi 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kütahya yolu yerleşkesinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’deki üreticilerin bilinç düzeyinin yüksekliğinin İl Müdürlüğü olarak kendilerini memnun ettiğini dile getiren İl Müdürü Sever, “Eskişehir ’in 741 sulama destekleme projesiyle Türkiye’de ilk sıralarda yer alması, ilimizin modern tarım uygulamalarındaki gelişmişlik düzeyini de ortaya koyuyor. Eskişehir tarımın modern üretim üssü diyebiliriz. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, hibe sözleşmelerinin son imzalanma günü olan 1 Temmuz sonrasında da, proje uygulamaları konusunda da üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Gerek ikili gerekse diğer İl Müdürlerimizle birlikte yaptığımız koordinasyon toplantılarında Valimiz Özdemir Çakacak’tan Eskişehir’in tarımsal üretiminin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi ve çiftçilerimizin problemlerinin ivedilikle çözülmesi için tam destek alıyoruz. Bakanlığımızın desteği ve valimizin koordinasyonu ile müdürlük olarak işlerin daha süratli yapılmasına çalışıyoruz” şeklinde konuştu.