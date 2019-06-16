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Sulakyurt'taki sel

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılarak hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı- Kırıkkale Valisi Yunus Sezer:- "İki vatandaşımız selden dolayı hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda tarım arazilerinde de yoğun zarar var. Onlarla ilgili de tespitlerimiz devam ediyor. Gerekli tedbirleri alıyoruz"

16 Haziran 2019 Pazar 18:31
Sulakyurt'taki sel

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılarak hayatını kaybeden çift toprağa verildi.

Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50) için Ayvatlı köy meydanında ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Sulakyurt Kaymakamı Gökhan Dolaş, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Öztürk çifti, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Vali Sezer, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son 10 gündür ilde normalin üzerinde yağışın olduğunu söyledi.

İl merkezi, Sulakyurt ve Çerikli beldesinde "kuru dere" olarak tabir ettikleri yerlerde yer yer su baskınlarının yaşandığını belirten Sezer, şöyle devam etti:

"Dün de ikinci kez aşırı yağış yaşadık. 3 köyümüz ve Çerikli beldemizde su baskınları oldu. İl merkezinde 5 evimizde yıldırım düşmesi sonucu ufak çaplı hasarlar söz konusu ve su baskınları var. Tüm ekiplerimiz mücadele ediyor. İki vatandaşımız selden dolayı hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda tarım arazilerinde de yoğun zarar var. Onlarla ilgili de tespitlerimiz devam ediyor. Gerekli tedbirleri alıyoruz"

- "Hasar tespit çalışmaları yapılıyor"

Sezer, yağışların bu hafta da devam edeceğini vurgulayarak, "İnşallah daha fazla zarara sebebiyet vermez. Kalıcı çözümler gerekiyor. Bunun için planlamalarımız devam ediyor. DSİ kanalıyla Konya'dan takviye ekipler geliyor. Riskli gördüğümüz derelerde çalışmaları şimdiden başlattık. Şu anda hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Daha sonra ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılır." diye konuştu.

İlçede, dün akşam etkisini artıran sağanağın ardından meydana gelen selde, Mehmet ile eşi Fatma Öztürk, Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, sele kapılmıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri, Öztürk çiftinin cesedini mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulmuştu.

Çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef olmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:31
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