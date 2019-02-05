0553 313 94 23

Firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, mal varlığının kaynağını açıkladı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla yargılanan firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, mahkemede mal varlığının kaynağını açıkladı.

05 Şubat 2019 Salı 20:25
Firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, mal varlığının kaynağını açıkladı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, hakim karşısına çıktı.

nşaat kendim yaptırdım. Hakan Şükür yaptırmadı"

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasının ardından Şükür'ün savunmasına geçildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ üyesi olmadığını savunan Şükür, "Nasıl böyle bir işin içine düştüm gece-gündüz düşünüyorum. Bir inşaat yaptım, kendim yaptırdım. Hakan Şükür bana yaptırmamıştır, bu şekilde inşaat işlerini takip etmiyorum. İnelsan ile herhangi bir iş yapmadım, kimseyi tanımıyorum. Sadece bir inşaat yaptım, ikinci inşaata başladım fakat soruşturma nedeniyle bitmedi. Hakan Şükür'ün menajerliğini yaptım ve birçok transfer gerçekleştirdim, 50 yıl esnaflık yaptım, gelir kaynağım budur. Bana gönderildiği söylenen para; kardeşim ev yapmıştı, Hakan da ev almıştı, parayı bana gönderdi. Ben de parayı ödeyerek tapuyu Hakan adına aldım. Söz konusu para bu taşınmaza aittir." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddedip, beraat istedi

Şükür, FETÖ mensubu kimseye para vermediğini, kendisinden para istenemeyeceğini iddia ederek, "FETÖ'cü tanıdığım bir kişi yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Söz alan sanık avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tanıkların dinlenilmesini, sanığın yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının istenmesini ve dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Sanığın kardeşi E.Ş'nin tanık olarak dinlenilmesine, yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'nden istenmesine hükmeden mahkeme, Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebini reddederek bu istemin incelemeye alınmasına karar verdi.

Duruşma, 16 Nisan'a erteledi.

Davanın geçmişi

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şükür hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle FETÖ'nün parasını akladığına dair Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulduğu anlatılan iddianamede, "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

İddianamede, sanık hakkındaki HTS raporunda, haklarında soruşturma yürütülen birçok kişi ile telefon trafiğinin de saptandığı belirtilerek, örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile de telefon görüşmelerinin tespit edildiği kaydediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 20:25
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Sakarya
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Konak
  5. Çine
  6. Fetullahçı Terör Örgütü
  7. Paralel Devlet Yapılanması
  8. Hakan Şükür
  9. Selmet Şükür
  10. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  11. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
  12. Sakarya Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada
    1. Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1..
    2. Osmaniye'de yol kenarında ceset..
    3. Korkunç oluşum: İnsanların kökünü..
    4. TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik..
    5. Emine Erdoğan'ın kabulü
    6. Bakan Soylu'dan "yaya öncelikli..
    7. Şükür'ün babası mal varlığının..
    8. Manisa'da balkondan düşen kadın öldü
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    10. Milli güreşçi Evin Demirhan trafik..
    11. Adanaspor’da Altay maçı hazırlıkları..
    12. Facebook'tan Myanmar adımı
    13. Fas'ta domuz gribinden ölenlerin..
    14. Ahmet Tezcan'dan Ahmet Taşgetiren'e..
    15. DSÖ'den Libya uyarısı
    16. Fırtına uyarısı yapıldı! Kentte..
    17. Antalya'da eğitime fırtına ve hortum..
    18. Bursa'daki ilkokulda silahla yaralama..
    19. Mısır uyruklu şahsın iadesi
    20. Karar yazarı hükümete saldırdı!..
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    “50 yıllık FETÖ’cü Fehmi Koru”
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"