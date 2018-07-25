Şükran Kodalak kimdir? Rekabet Kurulu üyesi olan Şükran Kodalak Ahmet Algan nereli?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Rekabet Kurulu üyeliklerine de atama yapıldı. Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi. Rekabet Kurulu üyesi olan Şükran Kodalak kimdir? Şükran Kodalak nereli? Şükran Kodalak daha önce nerede çalıştı.

1969 yılı Ünye doğumlu olan Şükran Kodalak, 1986 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Lisesi, devamında 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1986-1991 ve 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığında değişik illerde hemşire olarak görev ifa etti.

2006 yılında Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavında dereceye girerek avukat kadrosuna atandı ve akabinde Bakanlık Merkez Hukuk Müşavirliğine görevlendirildi. Mayıs 2011 tarihinde Hukuk Müşavirliği kadrosuna ve 2012 yılında Bakanlık Müşaviri kadrosuna atandı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü işlemlerine karşı Bakanlık aleyhine açılan davalarla ilgili işlemlerin takip ve koordinatörlüğünü yürüttü. Ağustos 2016 tarihinde Daire Başkanı oldu. 04.10.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2016/9261 sayılı Kararı ile Rekabet Kurulu üyeliğine seçildi.