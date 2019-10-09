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Devlet adamlarına suikast yapacaklardı! 22 terörist yakalandı

Terörle mücadele ekipleri İstanbul ve farklı şehirlerde devlet büyüklerine suikast hazırlığı içerisinde olan 22 teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:47
Devlet adamlarına suikast yapacaklardı! 22 terörist yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın şehir merkezlerinde devlet büyükleri hedef alınarak ses getirecek eylem arayışı içerisinde olduğunu belirledi. Yapılan ortak çalışmalarda İstanbul'da eylem hazırlığı yapan 26 kişi tespit edildi. Eylem hazırlığındaki şüphelilerin 19'unun İstanbul'da, 7'sinin ise İstanbul dışında olduğunu belirleyen TEM ekipleri, 26 Eylül'de İstanbul, Kayseri, İzmir, Antalya ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi. 

22 terörist yakalandı

Operasyon kapsamında 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca 85 mermi 1 sahte kimlik ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. TEM ekiplerinin, firari olarak aradığı 4 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:47
  1. Kayseri
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. suikast
  7. terörist

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