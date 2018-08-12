Suikast girişimine uğrayan Maduro FBI'ya şart koştu!

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisine yönelik suikast girişimininin ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Venezüella'da inceleme yapmasına izin verebileceğini söyledi. Ancak Maduro buna karşılık suikastin planlayıcısı olduğu öne sürülen ve ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan kişinin de incelenmesini şart koştu.

Maduro dün askeri yetkililerle yaptığı toplantıda "Eğer FBI bu suikast planının Florida bağlantılarını inceleme önerisini doğrularsa, onların buraya gelmelerine izin verebilirim" dedi.

Maduro'ya göre çok sayıda Venezüellalı göçmenin yaşadığı Florida'daki 'terör hücreleri', 4 Ağustos'taki suikast girişiminin de arkasında olduğu öne sürülen Osman Delgado Tabosky adlı kişi tarafından yönetiliyor.

Maduro'nun sözleri, Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın Caracas'taki ABD maslahatgüzarı James Story'nin suikast girişimi ile ilgili olarak 'endişelerini ifade ettiğini' ve 'ABD hükümetinin işbirliği yapma konusunda istekli olduğunu' söylediğini aktarmasının ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

Maduro 4 Ağustos'ta Caracas'ta konuşurken kendisine 2 adet patlayıcı yüklü İHA ile suikast girişimi yapılmıştı.

Saldırıda 7 asker yaralanmış, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Maduro bu kişilerin saldırıyı Kolombiya ve ABD'de yaşayan muhaliflerin desteğiyle yapıldığı suçlamasında bulunmuştu.