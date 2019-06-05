0553 313 94 23

Şuhut’ta viraja hızlı giren otomobil takla açarak tarlaya girdi

Afyonkarahisar’da, viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, takla atarak tarlaya uçtu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 22:53
Şuhut’ta viraja hızlı giren otomobil takla açarak tarlaya girdi

Afyonkarahisar’da, viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, takla atarak tarlaya uçtu.


Alınan bilgiye göre, kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karahallı köyü Çobankaya köyü istikametinde yaşandı. Karahallı köyü yolu istikametinden Çobankaya köyü istikametine 03 VY 665 plakalı otomobiliyle seyreden İsmail B., iddialara göre Çobankaya köyü girişine yaklaştığında keskin viraja hızlı girmesi sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Meydana gelen kazada takla atan otomobil sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Otomobil bir kaya parçasına çarparak durabilirken, sürücü İsmail B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.


Öte yandan olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 22:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bel kayması neden olur? Bel kayması belirtileri nelerdir?
    1. Bel kayması neden olur? Bel kayması..
    2. Vali Çağatay’dan sürücülere karne
    3. Şuhut’ta viraja hızlı giren otomobil..
    4. Kumluca’da trafik kazası: 1 ölü
    5. Sokakta başlayan kavga, hastanede..
    6. Meksika'da göçmen konvoyuna engelleme
    7. Dev şirketler 5 senede 1 trilyon dolar..
    8. Gediz’de trafik kazası:8 yaralı
    9. Güneş yanığına ne iyi gelir?
    10. Tarihi medrese yanında şüpheli çanta..
    11. Şuhut’ta otomobil ile motosiklet..
    12. Kiraz suyunun faydaları nelerdir?
    13. Endonezya'da yük gemisi alabora oldu:..
    14. Brezilya'da Ramazan Bayramı
    15. Hatay’da zincirleme trafik kazası: 6..
    16. Dünya liderleri Normandiya..
    17. AK Parti Grup Başkanvekili Turan:..
    18. Alimler Birliği'nden kritik çağrı:..
    19. Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6..
    20. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi..
    21. Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya..
    22. Miras yüzünden tartıştığı amcasını..
    23. AÖF 2019 final sınavı sonuçları..
    24. Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası
    25. İşte en ‘lezzetli’ havayolu şirketleri
    26. Nevşehir'de kayalıklarda mahsur kalan..
    27. Milliler, Fransa maçının..
    28. Binali Yıldırım, baba ocağında
    29. Ramazan Bayramı kutlanıyor
    30. El-Kassam Tugayları: Milyonlarca..
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor