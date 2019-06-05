Şuhut’ta viraja hızlı giren otomobil takla açarak tarlaya girdi Afyonkarahisar’da, viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, takla atarak tarlaya uçtu.

Afyonkarahisar’da, viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, takla atarak tarlaya uçtu.

Alınan bilgiye göre, kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karahallı köyü Çobankaya köyü istikametinde yaşandı. Karahallı köyü yolu istikametinden Çobankaya köyü istikametine 03 VY 665 plakalı otomobiliyle seyreden İsmail B., iddialara göre Çobankaya köyü girişine yaklaştığında keskin viraja hızlı girmesi sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Meydana gelen kazada takla atan otomobil sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Otomobil bir kaya parçasına çarparak durabilirken, sürücü İsmail B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.