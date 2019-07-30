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Şuhut’ta Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimde seyir halinde bulunan araçlar durdurularak sürücülerinin evrakları incelendi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:10
Şuhut’ta Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetimde seyir halinde bulunan araçlar durdurularak sürücülerinin evrakları incelendi.


Şuhut-Afyonkarahisar yolu mevkisinde yapılan denetimde, ekipler seyir halinde bulunan araç sürücülerini durdurarak evraklarını inceledi. Trafik kurallarına uymaları konusunda bilgi veren ekipler sürücülere hayırlı yolculuklar diledi. Ayrıca trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yazıldı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan açıklamada, yol denetimlerinin sürdürüleceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:10
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