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Şuhut’ta trafik kazası -Trafik kazasında maddi hasar meydana geldi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Şuhut Şehitliği istikametinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 02:55
Şuhut’ta trafik kazası -Trafik kazasında maddi hasar meydana geldi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Şuhut Şehitliği istikametinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, dün gece 23.00 sularında Şuhut Şehitliği istikametinde meydana gelen kaza maddi hasarlı bir şekilde atlatıldı. Üç otomobilin karıştığı trafik kazasında, can kaybı ve yaralanma olmazken, araçların içerisinde bulunan sürücü ve vatandaşlar kazanın şokunu yaşadı. Kaza 03 SA 363 plakalı beyaz otomobil sürücüsü (M-Ş) park halinde bulunan 03 SN 092 plakalı otomobil sürücüsüne (Ü-A) çarptı. 03 SN 092plakalı otomobil sürücüsü (Ü-A) çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek park halinde bulunan 03 EK 919 plakalı otomobil sürücüsüne (M-K) çarptı. Şuhut Şehitliği istikametinde meydana gelen maddi hasarlı kazada ölü ve yaralanma olmazken, kazayı gören duyarlı vatandaşlar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerine haber verdi.Kaza yerine gelen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 02:55
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