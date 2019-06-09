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Şuhut’ta trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09 Haziran 2019 Pazar 08:58
Şuhut’ta trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı-Çakırözü köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koçyatağı köyü istikametinden Şuhut ilçe merkezine seyir halinde bulunan 03 UU 612 plakalı otomobil sürücüsü Rıdvan G. karşı yoldan gelen 03 UV 129 plakalı otomobil sürücüsü Himmet M.’nin aracına çarpmamak için sağ tarafa doğru yön alarak yol kenarında bulunan taşa çarptı. Yolda bulunan taşa çarpması sonucu takla atarak kaza yapan 03 UU 612 plakalı aracı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin gerçekleşmesinin ardından yaralı 3 kişi Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 08:58
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